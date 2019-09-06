На ВЭФ МСП-банк предложил льготную ставку для своих заемщиков на Дальнем Востоке. Видеорепортаж Виктории Сарада и Максима Каленника
Восточный экономический форум открывает большие перспективы не только бизнесу, но и социальному развитию дальневосточных регионов. Так, сразу после ВЭФа в Еврейской автономии начнет активно развиваться городская среда. Всё благодаря кредитному соглашению, которое подписали на площадке форума.
Открыть финансовый путь для регионального строительства в Еврейской автономии. Новым проектам по госзаказу быть благодаря поддержке МСП Банка.
Дмитрий Голованов, председатель правления МСП Банка: «Средняя ставка в банке на сегодняшний день — 9,5 % годовых. В первую очередь это относится к нашим заёмщикам на Дальнем Востоке».
Сниженная ставка - это программа субсидирования для реализации двух проектов в рамках исполнения государственного контракта. Так, в Еврейской автономии появятся современный центр управления кризисных ситуаций и новый парк.
Александр Левинталь, губернатор Евгейской Автономной области: «МСП Банк активно работает на нашей территории. У нас есть специальный офис, удалённый. Для малого и среднего бизнеса это очень хорошая форма СП, тем более, что процентная ставка достаточно низкая».
Финансирование с государственной поддержкой МСП Банк реализует активно. Привлекая дальневосточных предпринимателей условиями кредитования, выгодно отличающимися от предложений конкурентов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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