Продуктивно поработали: соглашения на сумму 3,5 триллиона рублей заключили на ВЭФ

Более 270 соглашений почти на 3,5 триллиона рублей подписано на пятом Восточном экономическом форуме. Об этом рассказал «Вестям: Приморье» Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев подчеркнул, что ВЭФ-2019 сделал шаг вперед по отношению к предыдущему форуму: «Среди наиболее важных соглашений – Находкинский завод минеральных удобрений, Владивостокская кольцевая автодорога», – заявил полпред.

По информации пресс-службы краевой администрации, на площадке форума работали более 8,5 тысяч человек из 65 стран мира, 440 компаний.

«Самые массовые делегации были из Японии – 588 человек, Китая – 395, Республика Корея – 285, Индии – 204 человека», – рассказал Юрий Трутнев.

В рамках Восточного экономического форума прошло более 90 мероприятий. Состоялось заседание Президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина по национальной программе о развитии Дальнего Востока, пленарное заседание с участие лидеров пяти государств: Президента России Владимира Путина, Президента Монголии Халтмагийн Баттулги, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]