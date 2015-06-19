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Продуктивно поработали: соглашения на сумму 3,5 триллиона рублей заключили на ВЭФ

Продуктивно поработали: соглашения на сумму 3,5 триллиона рублей заключили на ВЭФ

Фото: primorsky.ru

Более 270 соглашений почти на 3,5 триллиона рублей подписано на пятом Восточном экономическом форуме. Об этом рассказал «Вестям: Приморье» Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев подчеркнул, что ВЭФ-2019 сделал шаг вперед по отношению к предыдущему форуму: «Среди наиболее важных соглашений – Находкинский завод минеральных удобрений, Владивостокская кольцевая автодорога», – заявил полпред.

По информации пресс-службы краевой администрации, на площадке форума работали более 8,5 тысяч человек из 65 стран мира, 440 компаний. 

«Самые массовые делегации были из Японии – 588 человек, Китая – 395, Республика Корея – 285, Индии – 204 человека», – рассказал  Юрий Трутнев.

В рамках Восточного экономического форума прошло более 90 мероприятий. Состоялось заседание Президиума Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина по национальной программе о развитии Дальнего Востока, пленарное заседание с участие лидеров пяти государств: Президента России Владимира Путина, Президента Монголии Халтмагийн Баттулги, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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