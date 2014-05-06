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На базе Приморского перинатального центра организуют центр абилитации для недоношенных детей

На базе Приморского перинатального центра организуют центр абилитации для недоношенных детей

Фото: zspk.gov.ru

Главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева на встрече с Владимиром Путиным выдвинула идею создания на базе медучреждения абилитационного центра для недоношенных детей, —сообщают «Вести: Приморье».  

По информации Курлееевой, за пять лет существования перинатального центра в регионе снизился показатель младенческой и материнской смертности в два раза: с 9,8 до 4,1 промилле. Здесь выхаживают  недоношенных детей, которые родились от 500 граммов и до 1,5 килограмма – с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Процент их выхаживаемости -  95.

«Но мы столкнулись с другой проблемой. Рождение недоношенного ребёнка – это всегда проблема для любой семьи, потому что недоношенные детки нуждаются в абилитации: в дополнительных методах лечения, в дополнительных методах обследования, в дополнительной логопедической подготовке. Должен быть и межведомственный подход со стороны всех специалистов», — рассказала Татьяна Курлеева. 

В регистре перинатального центра таких детей со всего Приморского края 1703. Для них и для будущих пациентов центра главврач попросила дополнительно увеличить финансирования на 16 миллионов в год. 

На эти деньги в центре появится возможность открыть специальные  сенсорные комнаты, нанять профильных специалисты - врачей узкой специальности. Медики будут вести своих маленьких пациентов до трех лет. Таким образом, по предположению главврача перинатального центра, снизится риск будущей инвалидности  детей.

«16 миллионов – это, прямо скажем, небольшая цифра. Считайте, что мы уже договорились и вопрос решён. Просто для меня важно услышать то, что Вы сказали. Значит, в других центрах подобного рода по стране существует такая же проблема?» — уточнил Владимир Путин.

Татьяна Курлеева призналась, что так и есть.  Глава государства огорчился: «Мне казалось, что мы все проблемы закрыли строительством этого центра и техникой, подготовкой специалистов. Жаль, что я этого не знал», — добавил президент и заключил, что Приморский перинатальный центр вполне может стать площадкой для нового опыта выхаживания недоношенных детей, их реабилитации и абилитации. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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