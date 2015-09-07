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Красота по-владивостокски. ВЭФ «зашкаливал» девичьей красотой

Красота по-владивостокски. ВЭФ «зашкаливал» девичьей красотой

Фото: vl.ru

Завершившийся во Владивостоке V Восточный экономичную форум запомнится огромным количеством красивых девушек, которые принимали участие в дискуссиях, представляли стенды и площадки ведущих российских и зарубежных компаний, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru. 

По признанию некоторых девушек, редко когда создания небесной красоты на стендах оказываются настоящими сотрудницами. Обычно работать лицом компании на форуме приглашают моделей. Впрочем, о новых проектах «своих» организаций они знают едва ли меньше, чем необходимо для интересующейся публики.

Волонтеры, конечно, также отличились – красоток, помогающих участникам найти нужный зал, получить электронный переводчик, или даже подписать важнейшие договоры о сотрудничестве, можно было увидеть практически на всех площадках форума – и в зданиях, и на улице Дальнего Востока.



Статья полностью: https://www.newsvl.ru/eef/2019/09/07/183688/#ixzz5ynqLSgF4
Новости Владивостока на VL.Ru


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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