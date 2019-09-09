Подписания значимых соглашений и контрактов — основное на Восточном экономическом форуме, который сегодня завершил свою работу во Владивостоке. Суммы, которые при этом озвучивают, некоторые называют фантастическими. Мол, договоренности ВЭФ мало что значат, по крайней мере для Приморья. Но есть пример настоящих людей дела. Для крупнейшего игрока на рынке рыбодобычи и переработки, «Русской Рыбопромышленной Компании», каждый день форума - отражение нового этапа развития.

Прежде всего, подписание соглашения с Федеральным агентством по рыболовству. Федор Кирсанов и Илья Шестаков закрепляют за «Русской Рыбопромышленной Компанией» долю квоты добычи водных биоресурсов под строительство четырех супертраулеров и первого рыбоперерабатывающего завода.

Федор Кирсанов, генеральный директор «Русской Рыбопромышленной Компании»: «И того общая серия уже достигла десяти судов. Мы строим не просто суда, которые будут экологичными и эффективными, они будут удобны для работы и труда».

Четырёхзвездные отели на плаву, подчеркивает руководитель компании. Чтобы обслуживать их, понадобятся суперкадры. Потому и запускают совместную программу с крупнейшим морским вузом Дальнего Востока по подготовке комсостава. Задачи амбициозные.

Федор Кирсанов, генеральный директор «Русской Рыбопромышленной Компании»: «Мы не просто выйдем вперед, мы обгоним и наших конкурентов, и самое главное, обгоним американцев, которые существенно доминировали именно по лову минтая в Беринговом море».

Соглашение со «Сбербанком» о том, что Кирсанов называет «выйти на берег». ТОР «Надеждинский» - этот берег. Открывается финансирование строительства завода береговой переработки в рамках проекта «Русский минтай».

Планируется, что общие вложения составят до полутора миллионов рублей. А предприятие, которое должно выйти на полную мощность уже в следующем году, способно будет вырабатывать более ста тонн минтая в сутки.

Федор Кирсанов, генеральный директор «Русской Рыбопромышленной Компании»: «Этот завод послужит основой для того, чтобы обеспечивать внутренний рынок качественным, свежим сырьем и очень полезной рыбой, так и станет отправной точкой для реализации этой продукции на экспорт».

Идея приморской компании, которая входит в тройку ведущих российских производителей дикой рыбы — вернуть минтай дальневосточникам. Сделать его доступным помогут и новые заводы, и суда. Инвестпроекты, в свою очередь, позволят существенно увеличить объем квот на вылов некогда самой народной рыбы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]