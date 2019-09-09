«Сбербанк» сделает финансовые услуги доступными для отдаленных территорий региона и поможет гиганту фастфудов зайти на Дальний Восток. Кроме этого на Восточном экономическом форуме крупнейший банк России презентовал линейку новых цифровых продуктов, подписал более 30 соглашений и дал возможность приморцам первыми в России увидеть мировой шедевр. Чем еще удивил «Сбербанк» гостей и участников юбилейного ВЭФ?

Ключевой финансовый игрок и главный партнер сразу нескольких регионов задал тон на площадках ВЭФ. За первые два дня форума "Сбербанк" подписал более 30 соглашений. Среди них - сотрудничество с гигантом фастфуда, масштабные инвестпроекты в цифровой медицине, рыбодобывающей, судостроительной отраслях; долгосрочные диалоги с региональными властями.

Известно, что свои предприятия всемирная сеть «Макдоналдс» открывает преимущественно в городах с населением не менее миллиона жителей. Столица Дальнего Востока может стать исключением из правила.

Макс Карена, генеральным директором «Макдоналдс» в России: «Владивосток – не миллионник, но ваш город имеет колоссальный потенциал! Поэтому мы понимаем – настало время, и мы идем к вам»

Итог этих соглашений приносит региону деньги, рабочие места и открывает новые возможности.

Герман Греф, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк»: «У нас широкий спектр решений для регионов. Создан специальный дивизион, который занимается цифровыми продуктами для регионов. С теми, с кем подписали соглашения, мы готовы идти вперед».

На форуме «Сбербанк» - не просто бизнес-партнер, но и активный участник дискуссий и новых проектов. Одной из первых компания откликнулась на задачу - увеличить доступность финансовых услуг в отдаленных уголках региона. Из 45 миллионов сельских жителей - 50% клиенты «Сбербанка». Ради них готовы наращивать сеть и искать новые форматы.

Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» «Сбербанка»: «Новый проект агентских соглашений. Суть - заключаем договор с предпринимателем. Через его точку или магазин предоставляем полноценный банковский сервис. Надеемся, откроем в этом году более 3000 точек».

Герман Греф начинает с вызова. Тема - не финансовая, но в зале -аншлаг. Со сцены звучат революционные идеи - уйти от устаревшей системы образования и через новый продукт - цифровую платформу — прийти к школе будущего, где и без экзаменов вырастают гении. Смелые взгляды финансового эксперта разделяют и профессора.

Владимир Филаретов, доктор наук, профессор: «В сравнении могу сказать, творческое начало у моих молодых коллег снижается. Общий уровень интеллекта высокий. Но школа их не развила. А все из-за ЕГЭ».

Еще больший фурор вызвал офис «Сбербанка» в ДВФУ. А точнее его главное украшение - шедевр итальянского Возрождения. Работа Сандро Боттичелли попала на ВЭФ благодаря партнерским связям банка с галереей Уффици и поддержке Посольства Италии.

Мадонна делла Лоджиа» впервые в России. Большое путешествие начала с Владивостока. Можно не только увидеть, но и прикоснуться к высокому искусству, в прямом смысле. У картины из Флоренции есть тактильная копия.

Чтобы и незрячие гости могли познакомиться с полотном итальянского живописца на ощупь. Выставка одного шедевра после ВЭФ переедет в Приморскую картинную галерею.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]