В Приморье крупный чиновник попал в ДТП, спеша на выборы

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром в Уссурийске в районе улицы Садовая. Лексус LX570 с "крутыми" госномерами столкнулся с автомобилем такси, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик Марка Чернослива.

Со слов очевидцев, виновником ДТП стал водитель джипа, который не пропустил автомашину такси, которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения седан улетел в кювет, его пассажиры были эвакуированы машиной скорой помощи в лечебное заведение.

В соцсетях Уссурийске сообщается, что автомобиль с госномером с251сс 25rus "закреплен" за председателем Думы Уссурийска Николаем Рудем (на фото). Более того, утверждается, что в воскресное утро чиновник сам находился за рулем и спешил на выборы гордумы, где он баллотировался по одному из округов. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что ""тяжеловес" приморской политики проиграл выборы в Уссурийске".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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