Двое спортсменов-колясочников Приморья завоевали бронзовые медали на соревнованиях всероссийского уровня
Александр Акневский из Владивостока завоевал бронзовую медаль во втором этапе Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Егор Сорокин отличился на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019», - сообщили "Вестям: Приморье" в краевом департаменте физкультуры и спорта.
Александр Акневский вернулся с соревнованиий, прошедших в Ставрополе. В них участвовали 58 мастеров ракетки и волана из 16 регионов России.
Приморский бадминтонист занял третье место в одиночном мужском разряде (класс WH2). Александр занимается в Центре адаптивного спорта Приморского края под руководством тренера Дарьи Журба.
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, таких результатов в бадминтоне приморские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата еще не добивались.
«Для Александра Акневского это уже третья награда, завоеванная в этапах Кубка России по бадминтону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Две бронзовые медали он выиграл в феврале этого года в первом этапе – в мужском одиночном и парном разрядах. Финальный, третий этап розыгрыша национального Кубка состоится в ноябре в Казани. Победители и призеры соревнований определятся по итогам выступлений спортсменов во всех трех этапах», – добавили специалисты департамента.
Также обладателем «бронзы» стал еще один спортсмен из Приморья, член краевой Федерации спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Егор Сорокин. Он отличился на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019», который проходит в Евпатории. Егор показал третий результат в плавании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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