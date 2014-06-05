Двое спортсменов-колясочников Приморья завоевали бронзовые медали на соревнованиях всероссийского уровня

Александр Акневский из Владивостока завоевал бронзовую медаль во втором этапе Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Егор Сорокин отличился на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019», - сообщили "Вестям: Приморье" в краевом департаменте физкультуры и спорта.

Александр Акневский вернулся с соревнованиий, прошедших в Ставрополе. В них участвовали 58 мастеров ракетки и волана из 16 регионов России.

Приморский бадминтонист занял третье место в одиночном мужском разряде (класс WH2). Александр занимается в Центре адаптивного спорта Приморского края под руководством тренера Дарьи Журба.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, таких результатов в бадминтоне приморские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата еще не добивались.

«Для Александра Акневского это уже третья награда, завоеванная в этапах Кубка России по бадминтону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Две бронзовые медали он выиграл в феврале этого года в первом этапе – в мужском одиночном и парном разрядах. Финальный, третий этап розыгрыша национального Кубка состоится в ноябре в Казани. Победители и призеры соревнований определятся по итогам выступлений спортсменов во всех трех этапах», – добавили специалисты департамента.

Также обладателем «бронзы» стал еще один спортсмен из Приморья, член краевой Федерации спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Егор Сорокин. Он отличился на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019», который проходит в Евпатории. Егор показал третий результат в плавании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]