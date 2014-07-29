Шамора после тайфуна: горы мусора, водоросли и выброшенные на берег морские ежи
В пригороде Владивостока бухта Лазурная (Шамора) после тайфуна «Линлин» встречает гостей мусором и водорослями, вынесенными на берег. Однако отдыхающих состояние Шаморы не смущает: горожане и туристы купаются в мутной воде, собирают с пляжа ежиков и спизулу.
Ураганный ветер и большие волны наблюдались в бухте Лазурной в выходные дни. Те, кто рискнул приехать сюда на отдых, с удивлением обнаруживали, что вода доходила практически до прибрежных кафе.
Сегодня море стало спокойнее, вода ушла, оставив после себя мало приятного. Вся прибрежная полоса теперь в водорослях и мусоре – пакеты, осколки бутылок, пивные банки, обертки от еды разносит по пляжу. При этом мусор с берега никто не убирает, рабочих на пляже не видно, а отвечают за порядок на пляже арендаторы.
Волнами на берег выбросило моллюсков и морских ежей. Посетители массово стали собирать с пляжа дары моря. Не отказываются отдыхающие и от купания, несмотря на грязную и мутную воду, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на городской портал vl.ru.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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