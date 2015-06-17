Новости Экономика Деловые новости

Сегодня, 02:16
 

Владивосток вошел в рейтинг самых дорогих для интуристов городов мира

Владивосток вошел в рейтинг самых дорогих для интуристов городов мира

Фото: fotki.yandex.ru


Владивосток вошел в рейтинг Mastercard Global Destination Cities. Рейтинг учитывает количество иностранных туристов, посещающих город, и суммы оставленных ими денег, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на отчет платежной компании.

В   мировой рейтинг Mastercard вошли пять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Москва – в первой сотне, на 80-м месте, а город у моря на 185-й позиции. 

За год столицу России посетили 2,5 млн иностранных туристов, которые в среднем тратили 192 доллара в день. По сравнению с 2017 годом рост расходов превысил 52%. Чаще всего Москву посещают жители материкового Китая, Германии и США.

Владивосток на 185 месте рейтинга, Новосибирск на пять ступеней ниже, а завершает рейтинг Екатеринбург, 200 место.

Во Владивостоке объем туристических расходов составил 184 млн долларов — прирост  175% по сравнению с прошлым годом. То есть, каждый иностранный турист ежедневно оставлял в магазинах, ресторанах и  музеях города по 179 долларов (почти 12 тысяч рублей). 

Количество посетивших Владивосток в прошлом году туристов составило 400 тысяч. Каждый из них в среднем проводил  в городе на море 2,8 ночей. 

Отметим, что рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Информация берется из открытых источников, не связанных с количеством тразакций, проведенных через платежную систему.  

В 2018 году, (впрочем, как и в 2017, 2016 и 2015) рейтинг возглавляет Бангкок.  Туда отправилось почти 23 миллиона иностранных туристов.   Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетило свыше 19 миллионов путешественников. 

Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря