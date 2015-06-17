Владивосток вошел в рейтинг самых дорогих для интуристов городов мира
Владивосток вошел в рейтинг Mastercard Global Destination Cities. Рейтинг учитывает количество иностранных туристов, посещающих город, и суммы оставленных ими денег, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на отчет платежной компании.
В мировой рейтинг Mastercard вошли пять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Москва – в первой сотне, на 80-м месте, а город у моря на 185-й позиции.
За год столицу России посетили 2,5 млн иностранных туристов, которые в среднем тратили 192 доллара в день. По сравнению с 2017 годом рост расходов превысил 52%. Чаще всего Москву посещают жители материкового Китая, Германии и США.
Владивосток на 185 месте рейтинга, Новосибирск на пять ступеней ниже, а завершает рейтинг Екатеринбург, 200 место.
Во Владивостоке объем туристических расходов составил 184 млн долларов — прирост 175% по сравнению с прошлым годом. То есть, каждый иностранный турист ежедневно оставлял в магазинах, ресторанах и музеях города по 179 долларов (почти 12 тысяч рублей).
Количество посетивших Владивосток в прошлом году туристов составило 400 тысяч. Каждый из них в среднем проводил в городе на море 2,8 ночей.
Отметим, что рейтинг Mastercard ранжирует 200 городов мира, анализируя общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Информация берется из открытых источников, не связанных с количеством тразакций, проведенных через платежную систему.
В 2018 году, (впрочем, как и в 2017, 2016 и 2015) рейтинг возглавляет Бангкок. Туда отправилось почти 23 миллиона иностранных туристов. Париж и Лондон поменялись местами и заняли вторую и третью строчки соответственно. Оба города посетило свыше 19 миллионов путешественников.
Прогноз на 2019 год предполагает рост туризма по всем направлениям, при этом самый большой приток туристов ожидается в Токио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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