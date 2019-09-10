В Приморье откроется ресурсный центр поддержки добровольчества
Интервью с председателем совета ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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