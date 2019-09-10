На полях Восточного экономического форума было подписано несколько крупных соглашений о сотрудничестве. В рамках одного из них должны создать цифровую копию Владивостока.

Резидентов территорий опережающего развития Дальнего Востока обеспечат финансовыми сервисами. Такое соглашение в рамках ВЭФ было подписано между "МТС Банком" и Корпорацией развития Дальнего Востока. Внедрить интернет-платформы и мобильные приложения для резидентов ТОР планируют до конца 2020.

Илья Филатов, член аравления, вице-президент по финансовым сервисам, председатель правления ПАО «МТС-Банк» : "Для МТС и для "МТС-банка" территории Дальнего Востока — это приоритетные территории развития,и в целом это соглашение — первый шаг для работы с инфраструктурными проектами в крае. Мы будем специализироваться на инфраструктуре высокотехнологичной, разработке мобильных приложений, цифровых платформ".

Ещё один договор, который подписало руководство группы компаний "МТС", касается развития Дальневосточного IT-кластера на острове Русский. В его рамках "МТС" совместно со студентами и научными сотрудниками ДВФУ создадут геоинформационную модель Владивостока. На базе системы можно будет отслеживать миграцию населения, оценивать туристический потенциал территории, а также обеспечивать общественную безопасность региона.

Алексей Корня, президент ПАО «МТС»: "Мы привлекаем в том числе студентов и выпускников Дальневосточного федерального университета для реализации проектов на благо развития дальневосточного региона и конкретно Приморского края в данном случае, и сейчас у нас есть первый проект — проект развития цифрового Владивостока".

Также в рамках одного из соглашений - "МТС" привлечет стартапы из Сингапура, чтобы развивать цифровые продукты в России.

Валерий Шоржин, вице-президент ПАО «МТС»: "Стартапы из Сингапура получат доступ в Россию, и стартапы из России получат доступ в Сингапур, каждая из сторон будет делать своё. Система Азии будет выступать в качестве технического эксперта в Сингапуре, Сколково будет предоставлять тем стартапам Сингапура, которые окажутся в России - рекзиденство".

Заключенное соглашение – хороший пример для успешного обмена технологиями между ведущими инновационными странами мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]