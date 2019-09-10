Более 50 млрд. рублей инвестиций планирует вложить "СУЭК" в дальневосточные проекты
Рубрика "Мнение": Интервью с гендиректором АО "Сибирская угольная энергетическая компания" Владимиром Рашевским.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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