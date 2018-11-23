"Дальневосточная перспектива": новые истории тех, кто осваивает "дальневосточный гектар" в самых необычных местах

"Дальневосточная перспектива" - это единственная программа в стране, которая рассказывает о тех, кто осваивает дальневосточный гектар, и кто не боится начинать новое дело не смотря на сомнения скептиков и другие трудности. Мы рассказываем истории тех, кто уже получил зелмю и строит на ней свой дом или начинает новое дело.

В этом выпуске о магаданском иван-чае, амурских птицах, которые живут на полученных гектарах, и пример удачного освоения земли на Сахалине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]