"Дальневосточная перспектива": новые истории тех, кто осваивает "дальневосточный гектар" в самых необычных местах
"Дальневосточная перспектива" - это единственная программа в стране, которая рассказывает о тех, кто осваивает дальневосточный гектар, и кто не боится начинать новое дело не смотря на сомнения скептиков и другие трудности. Мы рассказываем истории тех, кто уже получил зелмю и строит на ней свой дом или начинает новое дело.
В этом выпуске о магаданском иван-чае, амурских птицах, которые живут на полученных гектарах, и пример удачного освоения земли на Сахалине.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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