Вера Щербина рассказала о самых ярких проектах, которые реализуют в Приморье по итогам ВЭФ
Интервью с первым вице-губернатором Приморского края Верой Щербиной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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