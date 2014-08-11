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Педофил не успел надругаться над ребенком благодаря бдительности родителей

Педофил не успел надругаться над ребенком благодаря бдительности родителей

Фото: thesun.co.uk


Прислал непристойное фото ребенку — попал в поле зрения прокуратуры. Дело 35-летнего приморца передано в суд, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю   завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). 

По версии следствия, зимой 2019 года обвиняемый с целью удовлетворения сексуальных потребностей вел переписку в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» с 11-летним ребенком. При этом обвиняемый делал ребенку непристойные предложения и  направил порнографическую фотографию, чем  воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, посягнул   на его нормальное психологическое развитие. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности ребенка, был осужден  и отбывал наказание в местах лишения свободы. Преступление  было выявлено  благодаря бдительности родителей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в   связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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