Педофил не успел надругаться над ребенком благодаря бдительности родителей





Прислал непристойное фото ребенку — попал в поле зрения прокуратуры. Дело 35-летнего приморца передано в суд, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

По версии следствия, зимой 2019 года обвиняемый с целью удовлетворения сексуальных потребностей вел переписку в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» с 11-летним ребенком. При этом обвиняемый делал ребенку непристойные предложения и направил порнографическую фотографию, чем воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, посягнул на его нормальное психологическое развитие. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности ребенка, был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы. Преступление было выявлено благодаря бдительности родителей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru