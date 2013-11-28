"Большой брат" следит за студентами ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет стал первым в России учреждением высшего образования, запустившим охранное видеонаблюдение и систему распознавания лиц посетителей кампуса, - сообщили «Вестям: Приморье» в учебном заведении.

Система предназначена для ведения круглосуточного мониторинга посетителей в учебных корпусах кампуса ДВФУ. Новые технологии позволяют распознавать лица людей в реальном времени, а также сопоставлять их с базой данных ДВФУ.

При каждом попадании лица в объектив камеры видеонаблюдения дежурный Ситуационного центра ДВФУ получает информацию о людях (ФИО, место работы и фото), присутствующих в загруженной базе данных, а также о месте их обнаружения в текущий момент. У сотрудников Ситуационного центра имеется техническая возможность формировать списки и разделять людей из базы данных на группы — например, «студенты», «преподаватели», «административный персонал» и так далее.

«ДВФУ — крупнейший на Дальнем Востоке образовательный, исследовательский и инновационный центр, привлекающий талантливую молодежь, лучших ученых, высокотехнологичный бизнес из России и из-за рубежа. Безусловно, внедрение передовых технологий идентификации личности значительно увеличит уровень безопасности студентов, сотрудников и гостей кампуса», — заключил проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]