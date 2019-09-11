Банк "Открытие" поможет социальному развитию регионов Дальнего Востока благодаря соглашениям, подписанным на ВЭФ
Интервью с членом правления банка "Открытие" Александром Пахомовым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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