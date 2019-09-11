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«Сбербанк» станет доступными для жителей отдаленных территорий Приморья. Видеорепортаж Татьяны Дубко и Евгения Талова

«Сбербанк» стирает финансовые барьеры. Компания планирует сделать банковские услуги доступными даже для отдаленных территорий регионаЭтот вопрос обсудили в рамках Восточного экономического форума. Для новой задачи крупнейший банк страны представил уникальный формат работы. Как банковские агенты решают проблему небольших поселений?

Закрыть красные зоны  и  убрать финансовые барьеры. Этим вопросам на ВЭФ посвятили целую сессию. В числе главных спикеров -  старший вице-президент «Сбербанка» - руководитель блока «Сеть продаж» Сергей Мальцев. Компания - ключевой участник пилотного проекта Банка России по повышению доступности банковских услуг на территории Дальнего Востока. В то время как другие финансовые игроки уходят из небольших сел, «Сбербанк» укрепляет там свои позиции и становится еще ближе к клиентам. Несколько лет назад банк принял стратегическое решение не сокращать сеть сельских офисов. Более того, для удобства сельских жителей «Сбербанк» активно внедряет новые форматы обслуживания.

Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» «Сбербанка»: «У нас 7 600 офисов, 15 000 устройств самообслуживания. Плюс новый проект агентских соглашений. Суть: заключаем договор с предпринимателем. Через его точку или магазин предоставляем полноценный банковский сервис. В этом году надеемся открыть 3 000 точек».

Уже сегодня в таких точках можно снять наличные. Следующий шаг — платежи. А в ближайшем будущем через банковских агентов будут доступны также кредитование и страховые продукты.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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