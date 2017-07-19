Росконгресс назвал точное количество человек, размещенных в гостиницах Владивостока во время ВЭФ

Росконкресс опубливал уточненные данные, по количеству гостей, которые приняли участие в Восточном экономическом форуме. В частности, для гостей ВЭФ было подготовлено 8,5 тысяч гостиничных номеров. Из них 1,7 тысяч номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч – на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает "Вести: Приморье".

Также участники Форума разместились на круизном лайнере люкс-класса Costa Venezia. Новейшее судно было спущено на воду в марте 2019 года. Для размещения гостей были доступны 2116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы.

Инфраструктурой лайнера могли воспользоваться не только проживающие на Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019.

Общее количество размещенных в гостиничной инфраструктуре Владивостока составило 8460 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]