Новости Экономика Интересно

Сегодня, 18:25
 

Росконгресс назвал точное количество человек, размещенных в гостиницах Владивостока во время ВЭФ

Росконгресс назвал точное количество человек, размещенных в гостиницах Владивостока во время ВЭФ

Росконкресс опубливал уточненные данные, по количеству гостей, которые приняли участие в Восточном экономическом форуме. В частности, для гостей ВЭФ было подготовлено 8,5 тысяч гостиничных номеров. Из них 1,7 тысяч номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч – на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает "Вести: Приморье".

Также участники Форума разместились на круизном лайнере люкс-класса Costa Venezia. Новейшее судно было спущено на воду в марте 2019 года. Для размещения гостей были доступны 2116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы.

Инфраструктурой лайнера могли воспользоваться не только проживающие на Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019.

Общее количество размещенных в гостиничной инфраструктуре Владивостока составило 8460 человек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря