Росконгресс назвал точное количество человек, размещенных в гостиницах Владивостока во время ВЭФ
Росконкресс опубливал уточненные данные, по количеству гостей, которые приняли участие в Восточном экономическом форуме. В частности, для гостей ВЭФ было подготовлено 8,5 тысяч гостиничных номеров. Из них 1,7 тысяч номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч – на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает "Вести: Приморье".
Также участники Форума разместились на круизном лайнере люкс-класса Costa Venezia. Новейшее судно было спущено на воду в марте 2019 года. Для размещения гостей были доступны 2116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы.
Инфраструктурой лайнера могли воспользоваться не только проживающие на Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019.
Общее количество размещенных в гостиничной инфраструктуре Владивостока составило 8460 человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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