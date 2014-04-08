Любимые марки авто приморцев попали в топ-5 загрязнителей атмосферы

В докладе Greenpeace говорится, что в 2018 году углеродный след автомобильной промышленности в мире составил 9% от общего объёма выбросов парниковых газов. Это 4,8 гигатонн CO2-эквивалента, что больше, чем все выбросы парниковых газов в ЕС. В докладе «Разрушая климат. Автопроизводители везут нас к климатической катастрофе» рассматривают 12 ведущих автопроизводителей и их влияние на климат.

Первое место в этом «антирейтинге» занимает Volkswagen (582 млн тонн CO2-эквивалента). В топ-5 «загрязнителей» также входят Renault — Nissan (577 млн тонн CO2-эквивалента), Toyota (562 млн тонн CO2-эквивалента), General Motors (530 млн тонн CO2-эквивалента) и Hyundai — Kia (401 млн тонн CO2-эквивалента). В общей сложности их углеродный след составляет 55 % от выбросов всей индустрии.

Объём выбросов увеличивается также за счёт роста продаж внедорожников: за последние десять лет количество проданных автомобилей этого типа на европейском рынке выросло в 4 раза (с 8 % в 2008 до 32 % в 2018). Производство автомобилей с гибридными двигателями не решают проблему парниковых выбросов: в стандартных гибридах двигатель внутреннего сгорания (ДВС) остаётся основным, а подзаряжаемые гибриды также могут производить значительные выбросы CO2, если не работают в оптимальном режиме.

Выход доклада приурочен к проведению Франкфуртского автосалона 2019 — крупнейшей мировой выставки, где собрались крупнейшие мировые автопроизводители, а также политики и общественные деятели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]