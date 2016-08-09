Новости Общество Экономика

Сегодня, 20:55
 

Ученые разрешили увеличить вылов иваси в полтора раза

Ученые разрешили увеличить вылов иваси в полтора раза

Фото: ВНИРО


Рост численности популяции популярной в советское время иваси наконец-то позволил вести ее вылов в промышленных масштабах. Более того, ученые рекомендуют увеличить ее промысел в полтора раза, с 90 до 140 тонн, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ВНИРО.

Биообоснование увеличения объемов рекомендованного вылова дальневосточной сардины (иваси) было представлено на биологической секции Ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Напомним, после 20 лет пребывания на низком уровне, в 2010-х гг. запасы сардины начали расти – появились урожайные поколения,  и отраслевая наука рекомендовала возобновить ее промысел. Учеными была развернута большая комплексная работа по возрождению схемы оперативного краткосрочного прогнозирования, актуализированы и приведены в соответствие с современными требованиями нормы и сроки хранения сырья и продукции, проведены эксперименты с новыми орудиями лова. Одним из важных шагов, направленных на развитие промысла сардины и других рыб, стало открытие новой научно-исследовательской станции «Океаническая», в  задачи которой входит комплексное изучение биоресурсов и среды обитания в прикурильских водах, а также формирование оперативных рекомендаций для рыбаков в период путин.

Как сообщил и.о. начальника станции научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО Дмитрий Антоненко, уровень миграций сардины определяется как общей величиной, так и складывающимися гидрологическими условиями в исключительной экономзоне России. Поскольку обоснование готовится заблаговременно, при определении использовались данные 2018 г. При условии сохранения темпов роста численности и с учетом предосторожного подхода, объем допустимого изъятия на 2019 г. был определен в 90 тыс. тонн.

Летом текущего года сложившиеся гидрологические условия поспособствовали раннему и очень масштабному заходу сардины в прикурильские воды. Уже с третьей декады июня добывающие суда в Южно-Курильском районе показывали уловы в среднем 110 тонн на судно, что значительно выше показателей прошлого года. Помимо благоприятной обстановки, на промысел вышло достаточное количество судов, поэтому в начале сентября было освоено уже 70% рекомендованного вылова.

По мнению специалистов, для обеспечения устойчивого промысла, исходя из расчетов текущей численности сардины и темпов ее роста, а также беря во внимание возможности рыбаков и вероятное развитие промысловой ситуации, промышленное изъятие в Южно-Курильском районе может быть увеличено без ущерба для популяции на 50 тыс. тонн. Таким образом,  рекомендуемый вылов сардины в районе на 2019 г. составит 140 тыс. тонн.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря