



Рост численности популяции популярной в советское время иваси наконец-то позволил вести ее вылов в промышленных масштабах. Более того, ученые рекомендуют увеличить ее промысел в полтора раза, с 90 до 140 тонн, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ВНИРО.

Биообоснование увеличения объемов рекомендованного вылова дальневосточной сардины (иваси) было представлено на биологической секции Ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Напомним, после 20 лет пребывания на низком уровне, в 2010-х гг. запасы сардины начали расти – появились урожайные поколения, и отраслевая наука рекомендовала возобновить ее промысел. Учеными была развернута большая комплексная работа по возрождению схемы оперативного краткосрочного прогнозирования, актуализированы и приведены в соответствие с современными требованиями нормы и сроки хранения сырья и продукции, проведены эксперименты с новыми орудиями лова. Одним из важных шагов, направленных на развитие промысла сардины и других рыб, стало открытие новой научно-исследовательской станции «Океаническая», в задачи которой входит комплексное изучение биоресурсов и среды обитания в прикурильских водах, а также формирование оперативных рекомендаций для рыбаков в период путин.

Как сообщил и.о. начальника станции научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО Дмитрий Антоненко, уровень миграций сардины определяется как общей величиной, так и складывающимися гидрологическими условиями в исключительной экономзоне России. Поскольку обоснование готовится заблаговременно, при определении использовались данные 2018 г. При условии сохранения темпов роста численности и с учетом предосторожного подхода, объем допустимого изъятия на 2019 г. был определен в 90 тыс. тонн.

Летом текущего года сложившиеся гидрологические условия поспособствовали раннему и очень масштабному заходу сардины в прикурильские воды. Уже с третьей декады июня добывающие суда в Южно-Курильском районе показывали уловы в среднем 110 тонн на судно, что значительно выше показателей прошлого года. Помимо благоприятной обстановки, на промысел вышло достаточное количество судов, поэтому в начале сентября было освоено уже 70% рекомендованного вылова.

По мнению специалистов, для обеспечения устойчивого промысла, исходя из расчетов текущей численности сардины и темпов ее роста, а также беря во внимание возможности рыбаков и вероятное развитие промысловой ситуации, промышленное изъятие в Южно-Курильском районе может быть увеличено без ущерба для популяции на 50 тыс. тонн. Таким образом, рекомендуемый вылов сардины в районе на 2019 г. составит 140 тыс. тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]