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«Трактор» отомстил «Адмиралу», обыграв во втором домашнем матче

«Трактор» отомстил «Адмиралу», обыграв во втором домашнем матче

Фото: 74.ru


Во втором матче с владивостокским «Адмиралом» челябинский «Трактор» одержал победу со счётом 3:1, — сообщают «Вести: Приморье». 

Как сообщает челябинский портал 74.ru, после поражения главный тренер «Трактора» внёс коррективы в состав. Место в воротах занял Василий Демченко, в четвёртом звене на лёд вышли Александр Тридчиков и Андрей Ерофеев.

«Челябинцы пропустили первыми, но благодаря давлению на чужие ворота и большому количеству бросков сумели сравнять счёт и выйти вперёд. Итоговый результат — 3:1 в пользу «Трактора», голами отметились Лукаш Седлак, Ярослав Косов и Алексей Кручинин», — сообщили в пресс-службе «Трактора». 

Во втором периоде «Трактор» выглядел значительно активнее соперника. Преимущество во владении шайбой и количестве бросков удалось воплотить в голы. На 26-й минуте Лукаш Седлак выиграл вбрасывание и сразу же отправился на пятак, а Ессе Виртанен бросил от синей линии. Сам Седлак подставил клюшку и подправил шайбу — чешский форвард забивает в третьей игре подряд, теперь он лидирует в гонке снайперов, на его счету пять результативных бросков. А на 38-й минуте «Трактор» вышел вперёд — Ярослав Косов протащил шайбу через всю площадку, продавил двоих защитников и забил. 

В заключительном периоде челябинцы продолжили больше владеть шайбой и создавать моменты впереди, но финский голкипер «Адмирала» выручал. У команды из Владивостока были возможности сравнять, но в нужный момент челябинцев спасал Василий Демченко. После снятия голкипера «Адмирала» «Трактор» забросил ещё одну шайбу — Алексей Кручинин поразил пустые ворота. 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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