Застреливший двух подростков мужчина покончил с собой 





Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в связи со смертью прекращено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Хасанского района, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой Следственный комитет.

Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом),

По версии следствия, 20 декабря 2018 года в Хасанском районе между 17-летним местным жителем и его знакомым возник конфликт. Парень решил наказать обидчика, для чего собрал своих знакомых и дядю разобраться в ситуации. Группа из 12 человек, вооруженные 5 ружьями, направились на автомобилях в поселок Приморский Хасанского района, полагая, что человек, которого они ищут, находится в доме на улице Рабочая.

Приехав к дому, четверо вооруженных мужчин и несовершеннолетний открыли хаотичный огонь по людям, стоящим на крыльце, в окна и в воздух. При этом один житель дома получил ранение в ногу, а второй - 15-летний мальчик, находившийся в одной из квартир, был смертельно ранен. Во время хаотичной стрельбы также был убит и сам 17-летний зачинщик.

В результате проведенных баллистических экспертиз установлено оружие, из которого произведены выстрелы и установлены лица, причастные к хулиганским действиям и убийству двух несовершеннолетних. Установлено, что несовершеннолетние были убиты из оружия, из которого стрелял 37-летний дядя убитого подростка. Житель дома ранен из того же ружья. Участники, стрелявшие в воздух, никого не ранили.

Обвиняемый в убийстве, находясь под стражей, покончил жизнь самоубийством, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.

Вместе с тем, двум участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По уголовному делу в отношении обвиняемых собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]