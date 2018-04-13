Временный мост через реку Артемовку откроют до конца месяца

Движение по временному мосту через реку Артемовка на 27-м километре дороги Артем–Находка запустят в конце сентября. В настоящий момент подрядная организация завершила устройство подходов к нему, — сообщили «Вестям: Приморье» департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Длина временного сооружения составит 32 метра.

«Здесь будет смонтирован средний автодорожный разборный мост. Это надежная конструкция, которая выдержит нагрузки всех видов транспорта. После этого подрядчик приступит к разбору существующего аварийного моста и строительству нового», – отметили специалисты.

Длина нового моста через реку Артемовка вместе с подходами составит один километр, самого моста – 169 метров. Он будет двухполосным с шириной проезжей части 7,5 метров, с техническим проходом с одной стороны и тротуаром шириной 2,25 метра с другой стороны. Также здесь будет установлено освещение. Срок завершения работ – 31 июля 2020 года.

Отметим, что в настоящий момент на дороге до Находки продолжается строительство моста в районе поселка Смоляниново со сроком завершения работ 31 мая 2020 года. В ночь на 12 сентября ход работ проверил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Посмотрели, как идут работы по мосту через Лобогу, в ночную смену строители проводят зачистку под укладку плит. Надеюсь, что в техническом исполнении до нового года этот мост должны поставить. Дальше посмотрим, как будет обстоять ситуация по проезду», – прокомментировал он по итогам осмотра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]