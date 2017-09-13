«Земля леопарда»: встречу с хищником на экологической тропе гарантируем  





Четыре скульптуры дальневосточного леопарда установлены на экологической тропе «Тропой леопарда», а также на центральной усадьбе ФГБУ «Земля леопарда» в с. Барабаш. Каждая из фигур выполнена в натуральную величину и, как и редкие хищники, имеет уникальный узор пятен, — сообщают «Вести: Приморье».

Как сообщили в нацпарке, первая фигура леопарда установлена в помещении центральной усадьбы ФГБУ «Земля леопарда». Самка редкой пятнистой кошки из дерева расположилась на стилизованном водопаде в холле здания. Автор скульптуры – мастер резьбы по дереву Антон Овдин, известный по множеству работ, представленных в других заповедниках и национальных парках России.

Выбор места для фигуры хищницы не случаен: дальневосточные леопарды предпочитают проводить время на возвышенностях. Отныне эта леопардесса будет встречать и провожать всех гостей учреждения, став своеобразным талисманом для всей усадьбы.

Другие три фигуры дальневосточных леопардов прибыли на Землю леопарда после участия в выставке «Парад диких кошек» на Красной площади в Москве. Благодаря росписи волонтера-художника из Владивостока Лидии Новинской скульптуры получили вторую жизнь и после обработки лаком заняли свои почетные места на главной экологической тропе национального парка.

Теперь одним из «мини-квестов» для посетителей «Тропой леопарда» станет знакомство с каждым из трех «леопардов». И если первый зверь находится сразу на подходе к тропе, то для того, чтобы увидеть двух других, необходимо проявить внимательность. Подобно живым дальневосточным леопардам они «следят» за гостями тропы из своих укрытий, заметить которые не так уж просто.

«Наши туристы часто спрашивают, увидят ли они на тропе леопарда, - говорит Олеся Малюкова, заместитель директора по экологическому просвещению ФГБУ «Земля леопарда». – Теперь мы можем им это гарантировать, пусть речь идет и не о настоящем звере. Если же серьезно, мы стремимся к тому, чтобы сделать тропу еще более интерактивной и уверены, что появление «леопардов» нам в этом поможет. Первые туристы уже оценили возможность фотографирования вместе со скульптурами. Благодаря этим фигурам у тропы появилось свое «лицо».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]