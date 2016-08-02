«Выгляни в окошко»: извращенец напугал жительницу Владивостока, сняв штаны

Полицейские продолжают поиски эксгибициониста, сильно напугавшего молодую жительницу Владивостока. Мужчина постучал в окна ее квартиры на первом этаже, а затем разделся и шокировал своим видом хозяйку жилья, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на newsvl.ru.

По информации источника vl.ru в правоохранительных органах, о происшествии в полицию сообщила жительница одного из домов на Адмирала Юмашева, которая днем услышала стук в окно своей комнаты.

Когда 21-летняя девушка выглянула на улицу, она увидела незнакомого лысого мужчину, который резко спустил спортивные штаны и начал трогать себя за гениталии. Шокированная увиденным горожанка немедленно сообщила об увиденном стражам порядка, которые вскоре прибыли на место происшествия.

Полицейские опросили горожанку и приступили к поискам извращенца, который скрылся между жилыми домами.

По факту произошедшего проводится проверка. Личность злоумышленника устанавливается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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