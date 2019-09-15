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"Мисс пляж Приморье-2019" стала девушка ... из Калининграда

"Мисс пляж Приморье-2019" стала девушка ... из Калининграда

Победительницей фотоконкурса "Вестей:Приморье" "Мисс пляж Приморье-2019" стала участница под N 8 с серией своих пляжных фотографий, сделанных в бухте Прибойная в Ливадии. За ее фото отдали свои голоса 28,96% посетителей нашего сайта. На втором месте с результатом 26,92% профессиональная танцовщица шоу-балета Дарья. На третьем месте Рапунцель из Владивостока - 10,84% голосов подписчиков.

Победительницу конкурса зовут Анна. Ей 36 лет. Самое забавное, что за время конкурса наша победительница успела сменить место жительства и переехала с одного конца страны в другой - из Владивостока в Калининград. "Переехала ради дочери. Она теперь учится в новой современной инновационной школе", - рассказала о себе наша победительница. С победой, Аня!!!

Напомним, что в начале августа мы объявили этот фотоконкурс. За это время к нам поступило более 50 фотографий. Затем мы отобрали 10 лучших, по нашему мнению, фото и предложили Вам в течение двух недель голосовать за лучшую фотографию с приморского пляжа в сезоне 2019 года. За две недели страницу голосования посетили более 25 тысяч подписчиков. Полная фотогалерея участниц конкурса "Мисс пляж Приморья 2019" - ЗДЕСЬ

"Вести:Приморье" поздравляют победительницу и всех участников фотоконкурса "Мисс пляж Приморье-2019" и желают Вам всегда оставаться такими прекрасными и молодыми, как на фото, которые Вы прислали на наш конкурс!!!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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