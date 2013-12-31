Настоятеля храма из Черниговки причислили к Собору новомученников
Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершил Божественную литургию, во время которой состоялось прославление ещё одного новомученика Русской Церкви — протоиерея из Черниговки Андрея Зимина, жестоко убитого вместе с семьёй в годы революции и гражданской войны, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской епархии.
Священник Андрей Зимин вместе с семьей — женой, тещей и четырьмя дочерьми — был жестоко убит большевиками в ночь на 18 января 1920 года.
На богослужение в честь прославления нового русского святого пришли председатель Думы Черниговского района Приморского края Геннадий Никитин, многочисленное духовенство и сотни паломников из числа прихожан храмов митрополии.
Затем было оглашено постановление Священного Синода о включении Андрея Зимина в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Также присутствующим показали первую икону с изображением нового великомученика.
Праздничное богослужение завершилось Крестным ходом вокруг храма с иконой священномученика Андрея.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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