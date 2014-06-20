Адвокаты Приморья сменили деловые костюмы на спортивную форму

Адвокаты Приморья встретились на юбилейной спартакиаде. Хозяева пригласили в гости коллег из соседних областей — 250 участников из 11 команд, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой адвокатской палаты.

Как сообщил президент АП Приморского края Борис Минцев, мероприятие можно назвать «первой Дальневосточной спартакиадой адвокатов». По его мнению, «это действительно большой праздник спорта, так как все участники соревнований – люди, чья профессия обязывает быть в хорошей спортивной форме».

Помимо команды адвокатов адвокатской палаты Приморского края в спартакиаде приняли участие команды из Адвокатских палат Республики Бурятия, Хабаровского и Забайкальского краев. Кроме того, впервые в соревнованиях участвовала сборная нотариусов Приморского края и команда Управления Минюста России по Приморскому краю.

Спартакиада стартовала с легкоатлетической эстафеты, ставшей новшеством соревнований.

«Она заменила традиционное перетягивание каната, где очень трудно всегда было установить победителей, так как люди от напряжения просто падали», — рассказал председатель оргкомитета Спартакиады Александр Илькун. Он отметил, что возраст участников эстафеты составлял от 30 до 50 лет и старше. Самым зрелым ее участником признан 77-летний Владимир Иванович Дроздов. От каждой команды была также заявлена одна женщина-адвокат.

Лучшими в этом виде соревнований стали адвокаты из Бурятии. Второе место завоевали спортсмены из Забайкальского края, третье – команда Управления Минюста России.

На другой спортивной площадке в это время стартовал мини-турнир по настольному теннису. По признанию судьи соревнований по настольному теннису Галины Царевской, все участники находились примерно на одном уровне, однако удача улыбнулась команде из Владивостока «Примадвокат», занявшей первое место.

Волейбольный спорт не оставил равнодушным никого и по праву являлся одним из самых эмоциональных и зрелищных на турнире. Матчи за призовые места получились напряженными, а победа досталась команде Минюста.

Дождь во время второго дня соревнований не помешал участникам турнира по мини-футболу получить массу ярких впечатлений. В упорной борьбе команда из Хабаровска «Волат» отвоевала первое место.

Спортивную часть Спартакиады завершили соревнования по гиревому спорту. Представитель команды Находки Сергей Бондаренко в поднятии двух гирь, каждая весом по 16 кг, установил рекорд нынешней Спартакиады, подняв две гири 80 раз. Ему и досталась победа в личном первенстве.

По результатам двух дней соревнований финалистам юбилейной Спартакиады были вручены дипломы и кубки победителей.

На закрытии Спартакиады многие участники отметили, что проведение таких ярких спортивных праздников чрезвычайно важно для общения и сплочения профессионального адвокатского сообщества Дальнего Востока. Возможно, что в будущем году география участников следующей Спартакиады адвокатов Приморского края расширится, и в Приморье приедут сборные адвокатов Сахалина и Камчатки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]