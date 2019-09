Было жарко: команда Приморья одержала победу в Кубке Азии по боевым единоборствам (фото)

Кубок Азии «Россия - Китай» по боевым единоборствам состоялся во Владивостоке. В рамках турнира прошло восемь зрелищных поединков по боксу, смешанному боевому единоборству ММА и кикбоскингу. Победу в общем зачете и главный почетный трофей завоевали приморские спортсмены, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте физической культуры и спорта.

«В этом году исполняется 70 лет дипломатических отношений между Россией и Китаем, этому событию приурочен этот турнир. Во Владивосток приехали соперники со всего Китая. Наша команда представлена спортсменами различных объединений: «Янчев Team», клубов «Гладиатор» и «Молот», а также Альянса спортсменов Приморья», - рассказал один из организаторов турнира Алексей Приходько.

Спорткомплекс «Олимпиец» турнир под эгидой АСП-промоушена принимал впервые. Тем не менее, зрительские трибуны были заполнены полностью. Все бои были зрелищными и до предела наполнены эмоциями. Зрители активно поддерживали соотечественников. В четырех из пяти поединков победу одержали россияне, а Ислам Абдувахидов (кикбоксинг), Илья Черкашин (ММА) и Александр Старжинский (кикбоксинг) закончили бои досрочно. В итоге команда Приморья одержала победу со счетом 4:1.

Результаты международного турнира АСП 6:

Бокс: Артем Портнов vs Родион Крысин

Кикбоксинг: Бобур Гиясов vs Денис Исламов

ММА: Шахзод Шарипов vs Антон Мищенко

Кубок Азии:

Кикбоксинг: Ислам Абдувахидов vs Ли Чжун Донг (Li Jun Dong)

Бокс: Данил Галев vs Ма Шуанг (Ma Shuang)

ММА: Илья Черкашин vs Куи Тялонг (Qu Tialong)

Бокс: Андрей Дубков vs Ли Сингай (Li Xingyu)

Кикбоксинг: Александр Старжинский vs Хо Кайджи (Ho Kaijie)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]