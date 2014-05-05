Было жарко: команда Приморья одержала победу в Кубке Азии по боевым единоборствам (фото)
Кубок Азии «Россия - Китай» по боевым единоборствам состоялся во Владивостоке. В рамках турнира прошло восемь зрелищных поединков по боксу, смешанному боевому единоборству ММА и кикбоскингу. Победу в общем зачете и главный почетный трофей завоевали приморские спортсмены, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте физической культуры и спорта.
«В этом году исполняется 70 лет дипломатических отношений между Россией и Китаем, этому событию приурочен этот турнир. Во Владивосток приехали соперники со всего Китая. Наша команда представлена спортсменами различных объединений: «Янчев Team», клубов «Гладиатор» и «Молот», а также Альянса спортсменов Приморья», - рассказал один из организаторов турнира Алексей Приходько.
Спорткомплекс «Олимпиец» турнир под эгидой АСП-промоушена принимал впервые. Тем не менее, зрительские трибуны были заполнены полностью. Все бои были зрелищными и до предела наполнены эмоциями. Зрители активно поддерживали соотечественников. В четырех из пяти поединков победу одержали россияне, а Ислам Абдувахидов (кикбоксинг), Илья Черкашин (ММА) и Александр Старжинский (кикбоксинг) закончили бои досрочно. В итоге команда Приморья одержала победу со счетом 4:1.
Результаты международного турнира АСП 6:
Бокс: Артем Портнов vs Родион Крысин
Кикбоксинг: Бобур Гиясов vs Денис Исламов
ММА: Шахзод Шарипов vs Антон Мищенко
Кубок Азии:
Кикбоксинг: Ислам Абдувахидов vs Ли Чжун Донг (Li Jun Dong)
Бокс: Данил Галев vs Ма Шуанг (Ma Shuang)
ММА: Илья Черкашин vs Куи Тялонг (Qu Tialong)
Бокс: Андрей Дубков vs Ли Сингай (Li Xingyu)
Кикбоксинг: Александр Старжинский vs Хо Кайджи (Ho Kaijie)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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