В департаменте ЖКХ назвали пять районов Приморья, отстающих от графика подготовки к отопительному сезону

Приморский край готов к отопительному сезоны в среднем на 90%, однако, некоторые районы отстают очень сильно. Например, в Большом Камне готовность тепловых сетей к зиме всего 38%, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ЗАКС ПК.

Как сообщил и.о. директора краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Владимир Бабич, в соответствии с распоряжением администрации Приморского края на 15 октября готовность объектов ЖКХ к началу осенне-зимнего сезона должна составлять 100 процентов.

«На сегодняшний день работы по подготовке к зиме находятся в завершающей стадии. В целом по краю готовность объектов ЖКХ достигла 91,6%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 87%. В частности, к зиме подготовлены более 97% объектов социального назначения, 92% жилищного фонда, 94% тепловых сетей, почти 90% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 86% котельных», — отметил руководитель департамента.

В то же время в некоторых муниципальных образованиях, которые этим летом подверглись затоплению или где в межотопительный период произошла смена теплоснабжающих организаций, наблюдается отставание по отдельным направлениям подготовки к зиме. В их числе – город Большой Камень, где готовность тепловых сетей на данный момент составляет 38,6%, котельных – 70%, жилищного фонда – 79%. Также отклонения от графика отмечены в Чугуевском районе, Дальнереченске, Находке и Уссурийске.

Для успешного прохождения зимы на котельных и складах края ведется накопление топлива. На сегодняшний день от объемов, необходимых к началу отопительного периода, заготовлено 77% угля, 112% мазута и 102% дизтоплива. При этом Владимир Бабич проинформировал о том, что 11 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым нефтяная компания «Роснефть» определена единственным поставщиком топочного мазута для нужд Приморского края сроком до второго полугодия 2021 года.

«Аналогичный опыт прошлого года вселяет уверенность, что теплоисточники края будут своевременно обеспечены необходимым запасом топлива», - сказал и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]