Роскомнадзор накажет «Почту России» за медлительность





Жители Приморья пожаловались на то, что «Почта России» не выполняет сроки пересылки письменной корреспонденции. Проверка Роскомнадзора доказала, что жалобы обоснованны, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

В августе 2019 года в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю поступили обращения граждан по вопросу нарушения ФГУП «Почта России» контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции.

В ходе рассмотрения обращений установлено, что ФГУП «Почта России» допускает нарушение законодательства в области почтовой связи, что ухудшает качество, оказываемых услуг почтовой связи, также влечет нарушение прав граждан, на получение почтовых отправлений, в установленный законом срок.

С целью восстановления прав граждан, на получение качественных услуг почтовой связи, также за нарушение лицензионных условий должностными лицами Управления, в отношении ФГУП «Почта России», были возбуждены административные производства, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Материалы административных дел в отношении юридического лица - ФГУП «Почта России» были переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края, в отношении должностных лиц - ФГУП «Почта России» были переданы на рассмотрение мировому судье.

Оценивая материалы дел, суды приходят к выводу, о том, что вина юридического и должностного лица в совершении административного правонарушения полностью подтвердилась.

ФГУП «Почта России» принимает меры по приведению своей деятельности в соответствие с действующим законодательством РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]