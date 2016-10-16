Эксперт рассказал о гигантских масштабах варварского браконьерства у берегов Приморья

Ситуация с возвращением в Находку российского пограничного корабля с задержанными северокорейскими шхунами не прояснилась. Суда по-прежнему находятся в море и, возможно, на пути в Находку. Погранслужба в Приморье ситуацию не комментирует, сообщают "Вести:Приморье".

Известно, что на досмотровую группу напали накануне поздно вечером, в момент проверки десятка судов. Случилось это в Японском море, в 180-ти милях к Юго-Востоку от залива Находка. В итоге, задержаны более 80-ти иностранцев. Скорее всего они оказали сопротивление, потому что есть информация о 4-х раненых с российской стороны. Интерес северокорейских браконьеров к исключительной экономической зоне России, нам объяснил специалист национального научного центра морской биологии ДВО РАН Игорь Катин. Главный продукт добычи для них — кальмар, но готовы браконьеры забрать из моря все биоресурсы.

Игорь Катин, старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих ННЦ Морской биологии ДВО РАН: « Корейцы используют запрещенный во всем мире способ ловли, дрифтерный лов. Это ж не выборочный лов: ячею ставим такую, она ловит только вот это. Ловится всё. Тюлени, киты, медузы, черепахи, рыба любая, любого калибра. И когда вот этот блок стоит — три тысячи, пять тысяч километров сетей. А мы ждём — что-то у нас красная рыба не зашла в этом году».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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