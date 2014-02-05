Филиал Агентства по привлечению инвестиций откроют в Китае

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) откроет в КНР свое представительство, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе учреждения.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании и содействии в открытии представительств по привлечению и продвижению инвестиций между Минвостокразвития России и Минкоммерции КНР был подписан в Санкт-Петербурге на полях 24-й регулярной встречи глав правительств двух государств - Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

«Открытие представительства Агентства - это логичное продолжение сотрудничества Дальнего Востока с северовосточными провинциями Китая. В свою очередь представильство КНР по привлечению и продвижению инвестиций будет открыто и в нашей стране: на Дальнем Востоке или в Москве. Минвостокразвития, институты развития окажут китайской стороне необходимое содействие в процессе открытия представительства и его дальнейшей работы», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Мы активно сотрудничаем с нашими китайскими партнерами. Сейчас на Дальнем Востоке в ТОР и зонах свободного порта с участием китайского капитала реализуется 49 проектов стоимостью 2,8 млрд долларов США. Это 59% иностранных инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за последние 4 года. В Китае уже работают представители нашего Агентства. Но открытие филиала позволит сделать взаимодействие с китайской стороной более интенсивной", - сообщил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По его словам, открытие представительства является итогом договоренностей, достигнутых в ходе второго заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР в августе прошлого года в Даляне.

«Это даст ещё одну возможность для углубления и расширения регионального сотрудничества дальневосточных регионов и провинций Северо-Востока Китая, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух государств, поддержки предприятий», - считает он.

Представительство АНО АПИ будет осуществлять работу от имени Агентства в Китае, содействовать укреплению сотрудничества и взаимных контактов, в том числе с деловым сообществом, ведомствами и организациями КНР; предоставлять китайскому бизнес-сообществу информацию о возможностях инвестирования в Дальний Восток, оказывать консультации для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проводить семинары и презентации торгово-экономических и инвестиционных возможностей Дальнего Востока.

Как уточнил Леонид Петухов, в перспективе возможно открытие не одного, а нескольких представительств. Их количество и места расположения будут определяться путем консультаций российской и китайской сторон и утверждаться подписанием протоколов к данному заключенному меморандуму. «Сейчас рассматривается возможность открытия представительства на Северо-Востоке Китая или в Пекине», - пояснил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]