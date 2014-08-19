Тройное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Уссурийск
На Михайловском шоссе в районе дома №40 произошла автоавария с участием пассажирского автобуса, грузовика и легкового автомобиля. Есть пострадавшие, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД по г. Уссурийску.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Установлено, что автомобиль марки КаМАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и зацепил пассажирский автобус Хендай Кауни, двигавшийся по маршруту №103 из Воздвиженки в Уссурийск. Автобус продолжил движение и по инерции совершил столкновение с легковым автомобилем Хонда Степ Вагон. В результате Хонда съехала с проезжей части в кювет.
По предварительной информации, в автобусе находились семеро пассажиров. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась одной из пассажирок 1993 года рождения. Медики диагностировали ей ушиб коленного сустава.
На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД.
По факту ДТП с участием пассажирского транспортного средства проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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