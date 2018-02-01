Народный синоптик: Дальнему Востоку нужно готовиться к удару стихии

Тайфун, который еще не получил имя, пройдется "наждачкой" по побережью Приморского края. Там будет полный "комплект": ураганный ветер и ливневые дожди.

С таким аудиопрогнозом специально для "Вести:Приомрье" выступил "народный синоптик" с сайта Маглипогода Руслан Юрковский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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