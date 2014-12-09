Константин Богданенко возглавит Инвестиционное агентство Приморского края

Константин Богданенко переходит на другую должность. Он займет пост руководителя Инвестиционного агентства Приморского края. Фактически он станет не только директором, но и возглавит масштабную реформу всех институтов развития в регионе.

⠀

«Цель, которую я ставлю перед собой, – сформировать современную и эффективную экосистему развития Приморского края, как это делается сейчас в Татарстане, в Питере, в Перми. Чтобы Приморье стало передовым регионом, недостаточно только синхронизировать работу действующих организаций, таких как Инвестиционное агентство, центр "Мой бизнес", Корпорация развития Приморского края. Нам нужно активно включаться в реализацию проектов АСИ, использовать для развития экономики научный потенциал, возможности ДВФУ и ДВО РАН. Безусловно, в центре внимания останутся вопросы улучшения инвестиционного климата, а также развития малого бизнеса, поддержка социальных проектов. Реализация многих инициатив требует глубокой проработки, на новой позиции я смогу уделять этому все свое время», – отметил Богданенко.

⠀

Константин Богданенко покинет пост врио вице-губернатора в понедельник, 23 сентября. В этой должности он курировал развитие экономики, предпринимательства и туризма, а также государственного заказа, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на vl.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]