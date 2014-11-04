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"Приморочка" обыграла московских волейболисток на Кубке России

"Приморочка" обыграла московских волейболисток на Кубке России

Фото: ВК "Приморочка"

Волейбольная команда «Приморочка» одержала вторую победу подряд на предварительном этапе Кубка России в Москве, — сообщили «Вестям: Приморье» в клубе. 

Матч с хозяйками площадки завершился со счетом 3:0 в пользу приморской команды. Самым результативным игроком в составе «Приморочки» стала Анастасия Калинина, на счету которой 15 очков.

19 сентября «Приморочка» сыграет с «Тулицей», начало матча в 23:00 по владивостокскому времени (16:00 мск).

Александр Щурин, главный тренер ВК «Приморочка»: «В матче с «Лучом» нашей главной целью было сделать минимум своих ошибок. Так как во вчерашней игре соперник много ошибался сам. И в первой партии у нас получилось не сделать ни одной ошибки на приеме, и не было ни одной атаки в блок, поэтому мы выиграли сет с такой большой разницей. А во второй и третьей партиях посыпались свои невынужденные ошибки, и у соперника получилось навязать борьбу. Но самое главное, что выиграли, продолжаем кубковый турнир и готовимся к следующей игре с «Тулицей». Это очень принципиальный для нас соперник, и матч имеет большое турнирное значение».

Кубок России. Предварительный этап. «Луч» (Москва) - «Приморочка» (Приморский край) 0:3 (6:25, 22:25, 19:25).

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что бывший игрок команды «Приморочка» Алиса Манёнок, прозванная в СМИ самой красивой волейболисткой России, примет участие в конкурсе красоты «Мисс Земля», представляя Беларусь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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