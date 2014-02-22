Следственный комитет заинтересовался инцидентом в колледже Арсеньева
Благодаря резонансу в СМИ дело об избиении парня-инвалида в колледже Арсеньева будет передано из полиции в Следственный комитет, — сообщают «Вести: Приморье».
Как объясняют в Следственном комитете РФ по Приморскому краю, в средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в одном из учебных заведений города Арсеньева учащаяся избила несовершеннолетнего. «В связи с общественным резонансом следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прокурору города Арсеньева направлено ходатайство о передаче материалов доследованной проверки из органов полиции в органы Следственного комитета», — говорится в сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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