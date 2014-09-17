Аналитики рассчитали, сколько месяцев можно арендовать жилье во Владивостоке по цене нового айфона
20 сентября в России стартуют продажи нового iPhone 11. Его цена в максимальной комплектации (iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ) составит 131 990 pyблей. Сколько месяцев на эти деньги можно снимать жилье, рассчитал Домофонд, — сообщают «Вести: Приморье».
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составляет 13 473 рубля в месяц. Заявленная стоимость нового iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ (то есть в максимальной комплектации) позволяет снимать «однушку» по этой ставке в течение девяти месяцев.
А теперь конкретика. Этих денег хватит на 16 месяцев аренды однокомнатной квартиры в городе Волжский (Волгоградская область) или Стерлитамаке (Татарстан), в Пензе можно жить-не тужить 14 месяцев. А вот Москве получится арендовать жилье лишь на три.
В Хабаровске вместо одного телефона можно жить в квартире полгода.
Во Владивостоке Домофонд указал среднюю стоимость арендованного жилья 14 921 рублей. Соответственно, по цене телефона можно жить во Владивостоке 8 месяцев — также, как и в Мурманске, Архангельске, Уфе, Новосибирске, Новороссийске, Казани и Иркутске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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