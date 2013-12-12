ЦСКА-Адмирал: испытание чемпионом не выдержали

«Адмирал» уступил московскому ЦСКА на выезде. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился разгромом владивостокской команды, — сообщают «Вести: Приморье».

Из москвичей отметились Кирилл Капризов и Алексей Марченко, дубль выдал Максим Мамин. Морякам распечатать ворота действующего чемпиона КХЛ не удалось. 4:0 в пользу хозяев.

По результатам матча ЦСКА имеет 13 очков. Этим матчем армейцы вернули себе лидерство в турнирной таблице Западной конференции.

«Адмирала» с шестью очками десятый в Восточной конференции.

Следующая игра «Адмирала» состоится 21 сентября — на выезде приморские хоккеисты сразятся с «Сочи».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]