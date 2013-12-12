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ЦСКА-Адмирал: испытание чемпионом не выдержали

ЦСКА-Адмирал: испытание чемпионом не выдержали

Фото: khl.ru

«Адмирал» уступил московскому ЦСКА на выезде.  Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился разгромом владивостокской команды, — сообщают «Вести: Приморье».

Из москвичей отметились Кирилл Капризов и Алексей Марченко,  дубль выдал Максим Мамин.  Морякам распечатать ворота действующего чемпиона КХЛ не удалось. 4:0 в пользу хозяев. 

По результатам матча ЦСКА имеет 13 очков. Этим матчем армейцы вернули себе лидерство в турнирной таблице Западной конференции. 

«Адмирала» с шестью очками десятый в Восточной конференции.

Следующая игра «Адмирала» состоится 21 сентября — на выезде приморские хоккеисты сразятся с «Сочи».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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