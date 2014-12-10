Фотоловушки зафиксировали двух новых котят-леопардов в нацпарке "Земля леопарда"

Двух котят в нацпарке «Земля леопарда» принесла на свет пятнистая хищница по кличке Катюша. Хранители леопарда – ученицы московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» порадовались за свою подопечную, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Хранители леопарда – своеобразные «крестные» дальневосточных леопардов. Они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Это люди и организации, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения самой редкой из крупных кошек в мире.

Леопард под номером Leo 55F с котятами была зарегистрирована фотоловушками «Земли леопарда» у границы с Китаем. Катюша, как ее назвали дочери российских военнослужащих из пансиона Минобороны, для выращивания потомства предпочла территорию российского национального парка. Осторожная и заботливая мать долгое время успешно скрывала котят – в объективы автоматических камер детеныши попали уже подростками, в возрасте более года.

«Два милых котенка — это много или мало? Это ровно столько, чтобы сказать, что процесс пополнения численности леопарда пошел вверх! Наша Катюша – молодец! Она нашла свое предназначенье в новом дальневосточном доме. Мы радуемся и восхищаемся!», — рассказала воспитанница 9 «А» класса Елизавета Буянова

«Мы от души благодарим всех, кто занимается сложными вопросами восполнения популяции леопарда. Сколько же нужно всего сделать, с какой заботой относиться к своему делу, чтобы такой очень осторожный и привередливый зверь, как леопард, почувствовал себя комфортно. Спасибо большое экологам за заботу и внимание к нашей дорогой Катюшке. Благодаря их усилиям и стараниям состоялось такое радостное и чрезвычайно редкое событие. Мы гордимся этими людьми и искренне желаем дальнейших успехов и новых интересных проектов!», — поблагодарила воспитанница 10 класса Екатерина Зайцева.

Софья Смекалина из 6 класса тоже рада: «Ой, какая хорошая новость! Наша Катюша стала мамой! 2 милых котенка – это так здорово! Когда они вырастут, у них тоже будут свои детки. А это значит, что дальневосточные леопарды не изчезнут, они будут жить и с каждым годом их будет все больше и больше! Ура! Мы победили!»

Валерия Романова из 8 класса: «На фотоловушках очень хорошо видно, что Катюша ответственная и заботливая мама, как в случае опасности она оберегала и прятала своих деток. Мы желаем нашим подопечным (включая и котят) побыстрее расти и быть похожими на свою умную и красивую маму!»

Напомним, воспитанницы пансиона получили возможность внести вклад в дело сохранения редкой кошки в 2017 году за активное участие в событиях Года экологии. Девочки занимались экопросвещением в Москве, готовили выставки на тему экологии и даже стали участниками смены юных экологов в МДЦ «Артек». Они своими руками создавали мягкие и керамические игрушки природной тематики для благотворительных ярмарок. Титул Хранителя ученицы получили в качестве благодарности от АНО «Дальневосточные леопарды».

К выбору имени пятнистой подопечной девочки подошли серьезно. На торжественных церемониях они исполняют знаменитую песню «Катюша», неофициальный гимн пансиона. Они также подсчитали, что имя Катя – одно из самых распространенных в пансионе. По их мнению, оно подходит редкой кошке, так как созвучно ласковому обращению «котенок».

СПРАВКА

Дальневосточный леопард – одна из редчайших кошек планеты. Это самый мирный и самый северный подвид леопарда и единственный, научившийся жить в снегах. Еще сто лет назад эти хищники заселяли весь Корейский полуостров и северо-восток Китая. Однако в 20 веке охота на этого зверя и пожары в его ареале привели к катастрофическим последствиям. Дальневосточный леопард оказался на грани вымирания. В начале 2000-х годов участок его обитания сузился до небольшой полосы на юго-западе Приморского края. Здесь насчитывалось всего около 35 леопардов.

Ситуацию удалось изменить после создания на юго-западе Приморского края национального парка «Земля леопарда» в 2012 году. Благодаря качественной охране территории, работе с местным населением и подкормке копытных популяция леопарда выросла в три раза. В 2018 году на территории нацпарка было зафиксировано 92 взрослых пятнистых кошки и 22 котенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]