"Адмирал" совершил камбэк в Сочи
«Адмирал» на выезде обыграл «Сочи» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на sports.ru.
Нападающий дальневосточников Константин Глазачев отметился победным голом в овертайме. В последних четырех играх 34-летний форвард забросил четыре шайбы. Всего в восьми встречах этого сезона Глазачев набрал 6 (4+2) очков.
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал о победе над «Сочи» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
⠀
– В целом игра была интересная, напряженная, дошла до овертайма. Обе команды неплохо играли, хорошие моменты создавали. Думаю, что два вратаря сегодня очень удачно сыграли. Мы забили в овертайме, очень приятно, что выиграли. Едем домой спать после победы.
⠀
– Как прокомментируете первый матч Красоткина в сезоне?
⠀
– Я уже отметил, что два вратаря сегодня очень хорошо сыграли. Очень доволен первой игрой Антона после травмы. Считаю, что парень хорошо сыграл, – сказал Светлов.
⠀
Отметим, что Красоткин отразил 23 броска из 24.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.01.2019 «Адмирал» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
-
04.09.2018 ХК "Адмирал" начал с победы в Сочи
-
11.09.2016 ХК "Адмирал" уступил на выезде ХК "Сочи"-5:6
-
04.10.2015 "Адмирал" выиграл у "Амура" во Владивостоке
-
31.08.2015 Владивостокский "Адмирал" проиграл в овертайме подмосковному "Витязю"
-
28.04.2014 Сергей Светлов покидает "Адмирал"
Добавить комментарий