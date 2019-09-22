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"Адмирал" совершил камбэк в Сочи

"Адмирал" совершил камбэк в Сочи

«Адмирал» на выезде обыграл «Сочи» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на sports.ru.

Нападающий дальневосточников Константин Глазачев отметился победным голом в овертайме. В последних четырех играх 34-летний форвард забросил четыре шайбы. Всего в восьми встречах этого сезона Глазачев набрал 6 (4+2) очков.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов рассказал о победе над «Сочи» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В целом игра была интересная, напряженная, дошла до овертайма. Обе команды неплохо играли, хорошие моменты создавали. Думаю, что два вратаря сегодня очень удачно сыграли. Мы забили в овертайме, очень приятно, что выиграли. Едем домой спать после победы.

– Как прокомментируете первый матч Красоткина в сезоне?

– Я уже отметил, что два вратаря сегодня очень хорошо сыграли. Очень доволен первой игрой Антона после травмы. Считаю, что парень хорошо сыграл, – сказал Светлов.

Отметим, что Красоткин отразил 23 броска из 24.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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