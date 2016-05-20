Шоколад с морской солью покорил посетителей выставки в Петербурге 





Приморский край принял участие в выставке Saint Petersburg Travel Hub, которая проходила Санкт-Петербурге в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации при ООН, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на туристический портал края.

Приморье было представлено в составе Восточного кольца России, которое объединяет 12 регионов Дальнего Востока. На выставке свои регионы представляли Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край, Республика Бурятия и Республика Саха (Якутия).

Во время работы выставки стенд посетили заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Среди гостей выставки наибольшим успехом пользовались журнал Чудеса Приморья, который выпускает Туристско-информационный центр, и подарочный шоколад с морской солью и кедровыми орехами.

Кроме того, гости активно интересовались природными достопримечательностями края.

Отметим, что программа делового общения Saint Petersburg Travel Hub 2019 включила в себя коллабарацию российской туриндустрии с представителями международного туристского бизнеса и правительственными делегациями иностранных государств.

В числе главных направлений обсуждений в рамках проведения мероприятия стали: развитие всесезонного, медицинского и оздоровительного туризма, цифровизация в сфере туротрасли. В рамках экспозиции Saint Petersburg Travel Hub была также представлена гастрономическая зона и стенд народных промыслов регионов Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]