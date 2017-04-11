В некоторых районах Приморья сохраняется высокий класс пожарной опасности леса

Приморские синоптики напоминают о повышенном классе опасности в лесах Приморья, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт primpogoda.ru.

На сегодня в Приморье преобладает 1-2 класс пожароопасности леса, в отдельных районах наблюдается 3 класс пожароопасности леса.

В связи с длительным периодом отсутствия осадков, в Хасанском районе уровень пожароопасности леса уже достиг 4 (высокого) класса по метеоусловиям, который сохранится до конца недели.

Синоптики Примгидромета выпустили предупреждение о том, что в период 24–27 сентября на юго-западе Приморского края (Хасанский район) сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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