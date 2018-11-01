Владивостокский суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН





Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук Ивану Благодырю, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

«Суд постановил продлить срок содержания Ивана Благодыря под стражей на месяц — до 29 октября», — рассказали ТАСС в суде.

Благодыря задержали в середине февраля в рамках расследования уголовного дела о растрате. Вместе с Благодырем по делу проходил также исполнительный директор «Дальневосточной энергетической компании» и депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Милуш.

Как ранее сообщали «Вести Приморье», следственное дело в отношении исполнительного директора ПАО «Дальневосточной энергетической компании» Виктора Милуша было возбуждено по подозрению в присвоении или растрате 250 млн руб. В прошлом Миклуш занимал должность гендиректора холдинга «РАО ЭС Востока», в который входит ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]