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Владивостокский суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН

Владивостокский суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН


Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук Ивану Благодырю, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

«Суд постановил продлить срок содержания Ивана Благодыря под стражей на месяц — до 29 октября», — рассказали ТАСС в суде.

Благодыря задержали в середине февраля в рамках расследования уголовного дела о растрате. Вместе с Благодырем по делу проходил также исполнительный директор «Дальневосточной энергетической компании» и депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Милуш.

Как ранее сообщали  «Вести Приморье», следственное дело в отношении исполнительного директора ПАО «Дальневосточной энергетической компании» Виктора Милуша было возбуждено по подозрению в присвоении или растрате 250 млн руб. В прошлом Миклуш занимал должность гендиректора холдинга «РАО ЭС Востока», в который входит ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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