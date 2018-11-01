Владивостокский суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук Ивану Благодырю, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
«Суд постановил продлить срок содержания Ивана Благодыря под стражей на месяц — до 29 октября», — рассказали ТАСС в суде.
Благодыря задержали в середине февраля в рамках расследования уголовного дела о растрате. Вместе с Благодырем по делу проходил также исполнительный директор «Дальневосточной энергетической компании» и депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Милуш.
Как ранее сообщали «Вести Приморье», следственное дело в отношении исполнительного директора ПАО «Дальневосточной энергетической компании» Виктора Милуша было возбуждено по подозрению в присвоении или растрате 250 млн руб. В прошлом Миклуш занимал должность гендиректора холдинга «РАО ЭС Востока», в который входит ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.07.2019 Суд отпустил под залог в миллион рублей бывшего исполнительного директора «ДЭК» Милуша
-
22.02.2019 Суд во Владивостоке оставил под арестом зампреда Сибирского отделения РАН
-
18.02.2019 По делу Виктора Милуша арестовали крупного федерального экс-чиновника
-
17.02.2019 СМИ выдвигают версии, почему экс-замминистра по развитию ДВ этапировали во Владивосток
-
24.12.2018 Подозреваемый в растрате исполнительный директор "ДЭК" Виктор Милуш останется под арестом до весны
-
01.11.2018 Как арестовали Виктора Милуша. Репортаж из зала суда
Добавить комментарий