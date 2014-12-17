В Ночной хоккейной лиге Приморья примет участие рекордное количество команд





В Приморье стартовали турниры регионального отборочного этапа IX всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой департамент физкультуры и спорта.

Как и в прошлом сезоне, сразу в двух приморских городах — Артеме и Большом Камне — состоялись матчи открытия девятого сезона НХЛ. Стартовые игры прошли в двух дивизионах - «Любитель 40+» и «Любитель 18+ «Лига Надежды».

Перед началом нового сезона достижениями и планами поделился региональный представитель Ночной лиги в Приморском крае Олег Зеленин.

«Два последних сезона стали для нас успешными и в плане проведения, и в плане достигнутых результатов на финальных играх в Сочи. Приморские команды «Вольфрам-А» и «Вольфрам-Б» принесли в копилку хоккейных достижений нашего края четыре медали. Золотая награда «Лиги Мечты» и бронзовая «Лиги Надежды» - в финале VII фестиваля в мае 2018 года, серебряная медаль «Лиги Мечты» и золотая «Лиги Надежды» - в финале VIII фестиваля в мае этого года. И это здорово», — отметил Зеленин.

«Победить в финале и завоевать награды — это одно дело, а вот удержать пальму первенства требует от наших участников и организаторов еще более профессионального подхода к делу. В этом сезоне нам придется очень хорошо потрудиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед нашими соперниками. В хоккее мелочей не бывает, как в подготовке спортсменов, так и в организации всего отборочного этапа, — добавил он. — Приморский край за последние два года хорошо поднялся вверх в рейтинге НХЛ среди субъектов в медальном зачете и занимает на сегодняшний день четвертое место в стране. Впереди нас только хоккейные регионы - Челябинск, Казань, Екатеринбург. Приморье - четвертое! На нашу приморскую лигу равняются другие регионы, перенимают наш опыт и это тем более обязывает нас держать марку. У нас все больше желающих влиться в ряды Ночной лиги, появляются новые команды, создается здоровая спортивная конкуренция. НХЛ сегодня - это уже полномасштабный любительский Чемпионат России по хоккею. И как в любом чемпионате, здесь должно быть все четко и слажено».

В этом сезоне в Ночной лиге Приморья примет участие рекордное количество команд. 20 коллективов из городов и районов края будут бороться за главный приз отборочных соревнований - путевку в Сочи. Десять команд в дивизионе «40+», шесть команд в «Лиге Мечты» и четыре команды в «Лиге Надежды». Есть команды-дебютанты, которые впервые попробуют свои силы - это «Цунами» и «Олимп» из Владивостока.

Торжественное открытие хоккейного сезона прошло в Большом Камне. Город корабелов праздновал 21 сентября день основания, а ледовому дворцу исполнялось десять лет со дня открытия. Кроме того, местная команда «Гранит» уже в пятый раз стартовала в Ночной хоккейной лиге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]