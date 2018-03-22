Борис Кубай: Для точного прогноза погоды нужно решить финансовые, технические, технологические и кадровые вопросы

Глава Приморского гидрометцентра на сайте primpogoda.ru рассказал о проблемах, которые влияют на точность прогнозов погоды. Выработанный ресурс оборудования, малочисленное количество пунктов наблюдения и кадровый голод - основные из них. Интервью с Борисом Кубаем публикуют "Вести: Приморье".

Для прогнозирования погоды в цивилизованных странах широко используется технология так называемого «ансамблевого» прогнозирования, когда используется не одна, а несколько математических моделей, способных в тех или иных ситуациях взаимно дополнять и минимизировать погрешности друг друга.

В Примгидромете также успешно осваивается данная технология, базирующаяся на использовании 12 мировых математических моделей, у каждой из которых имеются свои особенности, свой шаг сетки, заблаговременность прогнозов и свои граничные условия. Естественно, что для вычислений нам не хватает вычислительных мощностей и мы договариваемся с Главным вычислительным центром Росгидромета о предоставлении дистанционных возможностей использования суперкомпьютера.

Не скрою, что заниматься одновременно и развитием сервисов (что тоже важно), пока сил не хватает. Но на повестке данная задача стоит.

Что можно сказать о развитии сети наблюдений? На сегодня в Приморском крае насчитывается более 200 различных автоматизированных комплексов гидрометеорологических наблюдений различного назначения. Их использование позволяет получать данные наблюдений с частотой от 1 до 10 минут, что при «ручном» варианте было абсолютно невозможно. Такая частота позволяет осуществлять наукастинг, то есть составлять сверхкраткосрочные прогнозы, например, гроз или шквалов.

Но надо сказать, что большинство автоматизированных комплексов были установлены 8 – 10 лет назад, уже выработали свой ресурс и требуют плановой замены. И еще. Мы имеем все вычислительные и математические возможности для перехода с 4 – 7 – километровой сетки прогноза на километровую и меньше. Но для этого количество пунктов наблюдений необходимо, как минимум, удвоить, что без поддержки государства нереально.

Благодаря поддержке наших коллег из НИЦ «Планета» и его хабаровского филиала мы круглосуточно получаем спутниковые снимки различного разрешения, которые, безусловно, вносят значимую лепту в точный диагноз. Но спутниковые снимки, также как и картинки с метеолокатора, требуют верификации и калибровки с помощью данных наземных метеостанций, густота которых на сегодня еще оставляет желать лучшего.

На сегодня уже проявляются признаки кадрового голода среди синоптиков, метеорологов, гидрологов, океанологов, агрометеорологов. Дело в том, что в свое время кадры для нее и всего дальневосточного региона готовил ДВГУ, где были специальные кафедры метеорологии, гидрологии и океанологии. В ДВФУ эти кафедры были объединены в одну (хотя это совершенно разные специальности) – кафедру гидрометеорологии, а сейчас данная кафедра ликвидируется.

Это означает, что ожидать специалистов придется только из Санкт-Петербурга, а они сюда практически не едут. Кафедру ДВФУ необходимо сохранять и позаботиться о ее развитии.

Чтобы прогноз был точным, Гидрометеорологическую службу России необходимо укреплять и развивать, ставить ее на современные технические и технологические рельсы с тем, чтобы требования к ней соответствовали ее финансовым, техническим, технологическим и кадровым возможностям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]