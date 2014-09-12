Предприниматель из Владивостока предложил скидываться по 10 тысяч рублей на нужды города

«Не ныть, а действовать» предложил предприниматель из Владивостока. А для этого организовать фонд помощи для решения проблем Владивостока, будь то дороги, пенсии, больницы или детские сады, — сообщают «Вести: Приморье».⠀

«Об этом кричат многие. Многие не довольны качеством благоустройства. Многие баннером Тимати. Пенсиями. Больницами. Садами. Бордюрами. Кирпичами. Пляжами. Всем.⠀Но спрашивается, а чего вы ноете? Ну давайте не ныть, а порешаем вопрос как настоящие Владивостокцы. Конкретно и по фактам», — написал в своем блоге предприниматель из Владивостока Александр Факторов.⠀

В качестве решения бизнесмен предложил создать фонд, в который каждый будет скидываться столько, сколько может. Александр предложил ⠀сумму от 10 тысяч рублей в год. Руководить будущим фондом должен будет «уважаемый общественник». ⠀

«Наберется кругленькая сумма. Сделаем онлайн голосование за все проблемы города. Прозрачную систему закупки услуг, в которой смогут участвовать все. Прозрачный баланс фонда. И заживем», — мечтает предприниматель.⠀

В качестве положительных эффектов от фонда Факторов называет преображение города, появление дополнительных рабочих мест и, как следствие, присвоение Владивостоку статуса образцово-показательного города, ставшего таковым мирным путем, безо всяких митингов.

Со своей стороны Факторов как директор IT компании пообещал помочь не только финансово, но и создать открытую онлайн платформу, с помощью которой горожане смогут управлять своим балансом и проблемами.⠀

«Если 30% населения скинется, то мы соберём 3 млрд бюджета на год. Вполне себе», — подсчитал бизнесмен.

Некоторые подписчики Александра одобрили инициативу, некоторые задали резонный вопрос: а для чего люди платят налоги?

- Идея хорошая. Но меня лично смущает то, что я как минимум в год плачу транспортных налогов за весь автопарк примерно 100000₽, не на ремонт ли дорог должны идти эти деньги? Можно и самим взять в руки лопаты и начать делать дороги, но для чего тогда Мы все платим транспортный налог?

- Ты предлагаешь создать орган , который заменит функции государства. Вместо того, чтобы наладить его работу. Вроде ситуации, когда у тебя дома заболел кот, а ты решил его не лечить, а купить ещё одного.

- А мне нравится идея! Куда скинуть баблишко?

Среди подписчиков нашлись и те, кто указал на существенные недостатки идеи: к примеру, право ремонтировать дороги есть только у муниципалитетов, а самовольное асфальтирование может выйти боком, вплоть до реального срока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]